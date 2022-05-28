更多編輯台推薦新聞：
台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
生活

台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 遊民及獨居老人可領5劑快篩

疫情整理包》本土增逾8萬例 遊民及獨居老人可領5劑快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒童重症20例近半腦炎 醫分析染疫腦部病變4原因
首頁 / 社會

田協前副秘書長騎車遭撞癱 未靠右須自負6成過失

2022/5/28 17:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北28日電）中華民國田徑協會前副秘書長陳進龍騎單車遭車撞傷而癱瘓，向陳姓駕駛求償。士院認為，陳進龍未靠右側路邊行駛應負6成過失，過失相抵後日前判陳姓駕駛應賠償193萬元。

依士林地方法院判決書記載，陳進龍提起訴訟主張，他於民國108年7月28日下午騎單車行經新北市汐止區某交叉路口，因陳姓駕駛未減速慢行自他左方駛來，導致他緊急停車而摔車，隨後遭車撞上。

陳進龍主張，他因車禍受有頸椎挫傷、頸部脊髓損傷等無法治癒的重傷害；且他曾為中華民國奧運及亞運跳遠國手、田協副秘書長，因車禍導致全身癱瘓，請求陳姓駕駛賠償工作損失、精神慰撫金、醫療費用等共新台幣1152萬餘元。

判決書指出，陳姓駕駛未注意車前狀況，駕駛行為顯有過失；但陳進龍騎乘單車至交岔路口時，自道路中央逐漸靠左，未依規定靠右行駛也有過失，應負60%過失責任。

士院認為，陳姓駕駛應賠償精神慰撫金400萬元、工作損失66萬餘元、看護、醫療等費用共1025萬餘元，但過失相抵後，陳姓駕駛僅應賠償4成費用即410萬餘元，再扣除陳進龍已領取的強制汽車責任保險金216萬餘元，最後判決陳姓駕駛應賠償193萬餘元。

由於陳姓駕駛在本案審理中死亡，法院另裁定陳姓駕駛的繼承人承受訴訟。（編輯：李亨山）1110528

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族