高雄18歲女誤觸堆高機踏板遭壓傷 送醫不治

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高雄市大寮區田單四街28日下午發生一起意外，林姓工廠老闆的18歲女兒因看到新買的堆高機，一時好奇誤觸抽壓踏板啟動機具，導致堆高機升降牙叉壓住身體，當場昏厥，經送醫急救仍宣告不治。（高市林園警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月28日

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄28日電）高雄大寮區田單四街今天下午發生一起意外，林姓工廠老闆的18歲女兒因看到新買堆高機，一時好奇誤觸抽壓踏板，導致被升降牙叉壓住昏迷，經送醫急救仍宣告不治。

高雄市政府警察局林園分局向中央社記者指出，林女下午在自家工廠因看到新買的堆高機，一時好奇想操作提高熟悉度，不料誤觸抽壓踏板啟動機具，導致堆高機升降牙叉壓住身體，林女當場昏厥。

林女家屬過幾分鐘發現後，趕緊通知救護車救援，但救護人員下午近3時將她救出時，林女已無呼吸心跳，經院方搶救仍於晚間約6時30分宣告不治，詳細事故原因和死因仍待後續調查。

高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀表示，經派員前往了解發現，工廠今天休息，事故不是在作業狀態下發生，是否有違反職安法情況仍待進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1110528