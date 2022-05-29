為了車上亂丟便當盒 保一警打斷學長脛骨送辦

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（中央社記者王鴻國新北29日電）保一總隊第一大隊吳姓警員日前認為，遭第5大隊擔任警用巴士駕駛蔡姓學長告發，在車上亂丟吃剩便當盒，竟憤而動手打斷學長左腿脛骨，遭被害人提告傷害等罪嫌送辦。

保一總隊位於三峽營區出勤都用警用巴士接送，蔡員日前出勤返回營區進行巴士清潔時，發現車上有1個吃剩的便當盒棄置在座位上，於是向上級回報，經查是吳姓警員忘了帶下車，被要求寫報告。

吳姓警員26日上午趁蔡姓學長準備開車出勤時，憤而上車動手毆打，導致蔡員的左腿脛骨斷裂，蔡員當天中午就到三峽分局吉埔派出所報案提告。三峽警方表示，經傳喚吳員到案說明後，依妨害公務、傷害及毀損等罪嫌將吳員函送法辦。

保一總隊第一大隊大隊長蘇麗虹接受中央社記者訪問時表示，由於員警出勤都需巴士接送，尤其是疫情期間，更是注重車上的清潔與衛生，因此，出勤返營後，車上的垃圾都需帶下車。

蘇麗虹表示，吳姓和蔡姓員警並不認識，也由於出勤人數眾多，蔡姓員警也不知道便當是誰遺留的，因此，全案並無針對性。

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她表示，保一總隊於26日下午就召開風紀評估會議，認定吳員無視警察風紀，毆傷警備車駕駛員警，影響勤務運作，違反品操紀律情節重大屬實，依「警察人員獎懲標準」規定，予以記一大過懲處。

保一總隊發布新聞稿表示，依端正警察風紀實施規定，提報吳員為關懷輔導對象加強管考。為遏止類似案件發生，保一總隊將利用各種集（機）會與勤前教育，加強宣導同仁相關風紀規定，並落實員警勤務紀律、生活、勤務之管理，嚴教勤管，善盡督導考核責任。（編輯：方沛清）1110529