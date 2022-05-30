頭份民宅火警波及髮廊 3女抱5毛小孩驚險獲救

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苗栗縣頭份市鬧區一棟民宅30日發生火警，波及鄰近髮廊，消防隊員獲報前往，以架梯從2樓陽台順利救出3名女子和5隻貴賓狗，過程驚險。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月30日

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（中央社記者管瑞平苗栗30日電）苗栗縣頭份市鬧區1棟民宅今天發生火警，波及鄰近髮廊，消防隊員抵達現場，屋內尚未斷電，持續冒出火花，消防隊員以架梯，從2樓陽台順利救出3名女子和5隻貴賓狗，過程驚險。

苗栗縣消防局第3大隊副大隊長唐惠屏接受媒體聯訪表示，清晨5時許接獲通報，頭份市義民廟附近傳出火警，隨即出動人車前往搶救，不過現場為狹小巷道，因此採取佈設水線入室方式，進行搶救。

第一時間台電人員尚未進行斷電，起火民宅內冒出猛烈火舌，引發電弧效應，爆裂出陣陣火花，火勢迅速蔓延，波及到鄰近中正路上的1家髮廊，消防隊員趕緊利用水廂車架梯，從2樓窗戶救出3名女子和5隻貴賓狗

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匆忙逃生的男性房客指出，原本在睡夢中，突然聽到「劈哩啪啦」聲響，張開眼睛就看到屋內濃煙密佈，於是立刻起床叫醒隔壁友人跑出屋外；抱著貴賓狗獲救的女子則表示，原本屋內只有一點煙味，才一下子，黑煙就竄到2樓，她們只好抱著寵物在陽台等待救援。

唐惠屏指出，起火民宅有2名男子自行逃出，遭波及髮廊內有3名受困女子，均獲救，沒有人員傷亡，火勢於6時許獲得控制，至於詳細起火原因還要由火場鑑識小組進一步調查。（編輯：方沛清）1110530