更多編輯台推薦新聞：
首張防疫保單引爆危機 陳昭鋒親揭96天風暴內幕
產經

首張防疫保單引爆危機 陳昭鋒親揭96天風暴內幕

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定
娛樂

朴贊郁宋康昊坎城影展奪大獎 韓國影業再獲國際肯定

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

疫情整理包》本土增逾6萬例 兒童疫苗大型接種站6/1起開設

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國多省民眾控接種疫苗後患白血病 遭官方打壓律師也不敢協助
首頁 / 社會

遭影射涉新竹車禍關說 雲縣警局長李謀旺不排除提告

2022/5/30 15:29（5/30 15:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣30日電）新竹縣議員連郁婷今天在臉書貼文，影射雲林縣警察局長李謀旺關說某科技副總車禍肇事案，李謀旺發表聲明指內容全然不實，若有人再擴大渲染，將依法向地檢署提請妨害名譽等告訴。

新竹縣一名科技公司副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，新竹縣新埔警分局長林英煌陪同羅男製作筆錄引發爭議，縣警局28日公布懲處3人。

連郁婷今天在臉書（Facebook）貼文請問李謀旺，「你有沒有打電話給新埔分局長，叫他陪肇事者做筆錄？你有沒有打電話給新竹縣警察局副局長許豐統，叫他幫肇事者發聲明？」現在新埔分局長記申誡、副局長記劣跡，如果李謀旺就是那位「友人」，那李謀旺應該受什麼處分？

連郁婷還指出，雲林縣警察局長李謀旺，擔任過竹北分局長、新竹縣警察局督察長、新竹市警察局副局長，與新竹縣消防局長還是同期警大畢業。

李謀旺今天透過雲林縣警局發布聲明，指出連郁婷貼文影射內容全然不實，請勿再以訛傳訛，倘若再有擴大渲染等不實情事，為了捍衛名譽，將依法向地檢署提請妨害名譽等告訴，不容清白被公然誣衊。（編輯：陳仁華）1110530

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族