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輕軌施工拖板車勾斷號誌電線 女騎士絆倒摔傷

2022/5/30 19:00
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄輕軌美術館路段正在施工，下午1名包商僱用的駕駛開著載運挖土機的拖板車，行經美術館路與馬卡道路口時，不慎勾到號誌電纜，導致1名女騎士被垂落纜線絆倒摔車，幸無大礙。

這起事故發生在下午約2時45分，58歲劉姓男子駕駛載運挖土機的拖板車，在美術館路由東向西行駛，右轉馬卡道路口時，不慎勾到路口號誌電纜，導致號誌電桿彎折致電纜垂落釀禍。

高雄市捷運局發布新聞稿表示，電纜垂落後，後方接著1輛汽車經過，隨即遭垂落電纜刮損車頂板金，拖板車司機停車查看時，又1輛機車經過，導致19歲吳姓女騎士被電纜絆住上半身而摔車，所幸僅受輕傷，送醫治療後無大礙。

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警方獲報後到場進行測繪、管制，並釐清肇事原因。捷運局表示，肇事的是下包商的1名駕駛，事發後，捷運局啟動關懷，並責成廠商負責一切後續財損及醫療費用等全部賠償責任。另路口增派義交維持秩序，並進行號誌修復作業。

捷運局表示，已同時責成專管、監造及施工廠商立即檢查施工沿線各路口支架空號誌電纜高度，維持法規4.6公尺淨高需求，另工區內施工車輛自工區出場前確實檢查機具車輛總高，以確保公共及行車安全。（編輯：黃世雅）1110530

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