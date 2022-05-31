醫學系畢業女子縱火燒死父親 判刑10年定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北31日電）醫學系畢業的台南劉姓女子在自宅縱火造成父親死亡，一審判刑12年，二審考量她坦承犯行、家人求情，改判10年，刑前監護2年。案經最高法院日前駁回劉女上訴，全案定讞。

歷審判決指出，民國108年5月15日晚上11時許，劉女因細故和母親發生爭執後，攜帶塑膠桶前往加油站購買92無鉛汽油，隔天凌晨4時許返家，並將汽油潑灑在1樓客廳沙發睡墊附近，點火引燃後駕車逃逸。

消防人員獲報撲滅火勢，但劉女弟弟一氧化碳中毒，出現喉嚨痛等傷害；母親雙側下肢及會陰燙傷、合併吸入性灼傷及左下肢腔室症候群等；父親則因吸入過多濃煙，引發燒燙傷併吸入性嗆傷死亡。

一審台南地方法院同年12月以劉女犯下對直系血親尊親殺人罪，判處有期徒刑12年，且在執行前施以監護2年，先行治療避免病情惡化。

案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理；合議庭認定劉女經送嘉南療養院1年多，症狀已有改善，劉女也在庭上坦承犯行，後悔不已，母親及弟弟更為她求情，因此改判10年有期徒刑，執行前入相當處所監護2年。（編輯：李亨山）1110531