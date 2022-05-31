通緝犯駕車衝撞員警被逮 檢起訴從重求刑

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（中央社記者黃國芳嘉義市31日電）通緝犯陳姓男子4月間遭嘉義市警方攔查，2度駕車衝撞員警，造成2名員警受傷，警開6槍打中輪胎，陳男棄車逃逸躲工地被逮，檢依妨害公務等罪嫌起訴，並依法加重其刑。

警方表示，嘉義市警察局第二分局興安派出所陳姓、林姓員警4月27日上午8時45分執行巡邏勤務，行經興安街時，發現毒品通緝犯陳男駕車停在路旁，立即上前盤查，陳男發現苗頭不對，駕車衝撞陳員，陳員對空鳴1槍，陳男無視警方鳴槍仍加速向前，陳員再朝車輪開2槍制止，仍被陳男駕車逃逸。

陳員負傷騎機車追捕，並通知線上警網聯合查緝，興安派出所胡姓員警在吳鳳南路、親水路口發現陳男行蹤，準備上前攔查，又被陳男駕車衝撞，林員則再朝車輪開3槍制止，陳男則往湖子內重劃區內逃竄，分局立即通報攔截圍捕。

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陳男自小客車3個輪胎被子彈擊中，無法行駛，棄車躲藏在環湖一路與環湖二路口附近工地內，經警搜索，在附近一處工地2樓逮捕陳男，警詢後依妨害公務等罪嫌移送法辦。

據嘉義起檢署起訴書指出，陳男2度駕車衝撞執法員警，造成陳姓、胡姓員警左右手肘、胸口及右腳擦挫傷，且陳男於5年內故意再犯有期徒刑以上的罪，為累犯，加上漠視法禁、於短期內屢次故意犯案，刑罰反應力薄弱，因此，認為適用刑法累犯規定加重其刑。（編輯：郭諭儒）1110531