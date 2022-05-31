駭入影音平台刪資料 三立2離職員工賠錢獲輕判

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（中央社記者劉世怡台北31日電）三立電視台吳姓、曾姓離職工程師被控駭入三立的網路影音平台「Vidol」刪除資料，一審判2人各10月徒刑，二審今天考量2人經調解已履行賠償110萬元，改判2人各6月徒刑，可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，三立電視公司行動媒體部吳姓（已資遣）及曾姓工程師（已離職）均負責「Vidol」影音網站程式設計、網站部署業務，但2人於106年2月間，分別使用匿名洋蔥網路瀏覽器（TOR）隱匿真實網路位址，登入公司系統，刪除部分帳號，湮滅數位足跡。

判決指出，吳男另取得取得Vidol網站Parse會員資料庫主機、開發測試主機之登入AWS金鑰檔案，將檔案以雲端硬碟提供給曾男；2人登入三立公司系統，刪除使用者帳號，再關閉Vidol網站於AWS之存放網頁程式、會員資料並刪除主機檔案。

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一審依無故刪除他人電腦電磁紀錄罪，判2人各10月徒刑，經上訴，二審期間，2人坦承犯行，經調解履行賠償新台幣110萬元。

二審依無故刪除他人電腦電磁紀錄罪，判2人各6月徒刑，可易科罰金，其中曾男獲緩刑3年，須上法治教育課3場，提供60小時義務勞務；吳男另犯毀棄公務員職務上所掌管文書罪，經原審判處3月確定，不符合緩刑要件，不宣告緩刑。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110531