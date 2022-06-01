公司欠費274萬元 士林分署查封31台洗衣機

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法務部行政執行署士林分署1日表示，位於新北市八里區的洗衣公司因員工駕駛公司車輛屢次違規，罰鍰遲未繳納，加計公司積欠健保費、勞保費，總計滯納金額高達新台幣274萬餘元，士林分署派員將31台營業用洗衣機查封，並禁止使用；負責人驚覺事態嚴重，後續先行繳納180萬元，剩餘約94萬元款項則請求分期繳納。（行政執行署士林分署提供）中央社記者蕭博文傳真 111年6月1日

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（中央社記者蕭博文台北1日電）行政執行署士林分署今天表示，一家洗衣公司積欠交通罰單、勞健保共274萬元，經執行人員登門查封31台營業用洗衣機，負責人才先繳納180萬元，剩餘款項則請求分期償還。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，位於新北市八里區的洗衣公司因員工駕駛公司車輛屢次超速、違規，共積欠交通罰鍰32萬5000元，加計洗衣公司積欠健保費、勞保費，總計滯納金額高達新台幣274萬餘元。

士林分署表示，經深入追查發現洗衣公司正常營業，公司帳戶卻無相當的營業款項入帳，顯然可疑；執行人員５月13日親赴洗衣公司現場執行，發現多名員工正在趕工洗衣準備出貨。

員工向執行人員表示，司機負責載送衣物給客戶並收取現金貨款，負責人則以現金發放薪資；執行人員因此研判，洗衣公司並非沒有收入，負責人卻任由公司積欠大量罰單與勞健保費，影響員工權益，且有違交通正義。

士林分署認為本案有強化執行必要，立即將現場31台營業用洗衣機一一張貼封條查封，並禁止洗衣公司使用；負責人驚覺事態嚴重，後續先行繳納180萬元，剩餘約94萬元款項則請求分期繳納。

士林分署表示，經移送機關同意及士林分署核准後，隨即發函准予洗衣公司啟封31台洗衣機，恢復正常運轉，以兼顧洗衣公司員工生計，全案順利落幕。

士林分署說，本案為落實行政院強化科技執法效能的政策指示，針對區間測速罰鍰案件積極執行，未來將持續針對惡意積欠的義務人依法強力執行。（編輯：李亨山）1110601