大同公司告國防部討6160萬元貨款 一審判敗訴

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（中央社記者劉世怡、潘智義台北1日電）大同公司不服抗彈纖維布標案，國防部不給剩餘貨款及沒收履約保證金共6160萬元，提起給付貨款訴訟。一審今天認定，大同因貨品不符契約規定，國防部依約處理，判大同敗訴。

大同今天說明，須待正式收到法院判決才能決定對應的措施，因是民國108年以前的事件，從財務面來看，都已提列相關損失，對於財務報表不會有負面影響。

判決指出，國防部在民國107年公開招標，分別採購2組抗彈纖維布各新台幣1億7500萬元及7000萬元，大同公司與大眾電腦併列得標，並約定各自均分採購案。

判決指出，因大同公司交貨的原料遭質疑是以大陸進口的紗線，國防部要求大同依契約約定，提出原料產地非大陸的證明文件，生產製程後來暫停。

判決指出，雙方經函文往返，國防部於108年6月間同意大同公司以法院公證文件，證明產品及原料都符合契約規定是國產，但部分貨品仍逾期交貨。

國防部依照契約規定，沒收大同公司的履約保證金新台幣1260萬元，以及拒絕給付部分貨款4900萬元。

大同公司控告國防部，提起給付貨款訴訟，一審台北地院認定國防部依約處理，大同公司主張無理由，判大同公司敗訴，全案可上訴。（編輯：李亨山）1110601