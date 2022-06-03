外役監逃犯殷世翰躲台北 刑事局逮人歸案

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（中央社記者劉建邦台北3日電）外役監受刑人殷世翰2年前藉返家探親後脫逃，刑事局日前掌握殷世翰冒用他人身分就醫，循線在台北市西門町某商旅逮人，殷世翰遭逮謊稱不會講中文，警詢後把人解送歸案。

刑事局今天發布新聞資料指出，35歲受刑人殷世翰因詐欺案被判處有期徒刑5年8個月，2018年入監服刑，2020年1月27日藉返家探視後未歸脫逃，立即把殷世翰列為重要緊急查緝專案對象。

警方表示，殷世翰在今年5月底因故受傷骨折，前往台中某醫院就診時，卻填寫他人身分，且不出示健保卡，刑事局國際刑警科獲知情資後，與台中市警察局第三分局組專案小組追查，但殷世翰早先一步逃離醫院。

警方專案小組派員前往醫院查訪比對確認殷世翰身分後，立即啟動蒐集情資、循線查訪及調閱監視器畫面等偵查作為，掌握殷世翰藏匿在台北市萬華區西門町某商旅，隨即派員前往搜查並順利逮人到案。

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殷世翰遭逮時稱因是外籍人士所以不會講中文，刑事局國際科幹員告知可協助跟使館聯繫，殷世翰才發現無法隱藏，只能承認身分。專案小組昨天警詢後把人移送台中地檢署歸案。

刑事局在2020年12月接獲法務部通報，協助查緝3名脫逃未緝獲受刑人，分別為藍啟銘、林子安、殷世翰；警方在去年4月、5月間陸續循線逮捕藍啟銘、林子安到案，警詢後分別移送檢方歸案。（編輯：李錫璋）1110603