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導航帶路車困山區泥濘 台中警聯繫挖土機協助

2022/6/10 12:29（6/10 13:11 更新）
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台中市劉姓男子7日開車前往霧峰區，卻被導航帶至山區道路，車輪不慎卡在泥濘土中空轉，向警方報案求助。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月10日
台中市劉姓男子7日開車前往霧峰區，卻被導航帶至山區道路，車輪不慎卡在泥濘土中空轉，向警方報案求助。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月10日
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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市劉姓男子日前開車前往霧峰區，卻被導航帶至山區道路，車輪不慎卡在土中向警方報案求助，警方到場聯繫小型挖土機協助脫困，並呼籲民眾山區行車切勿依賴導航，避免發生危險。

台中市警察局霧峰分局今天發布新聞稿表示，吉峰派出所警員洪銘偉、賴峰杰，於6月7日下午2時多執行巡邏勤務時，接獲轉報霧峰區桐林南坑巷山區道路，有民眾車輛受困急需救援。

警方獲報後前往現場，發現地點深入山區，道路狹小蜿蜒、坡陡路窄，多處路段僅能容納一輛車的寬度，一輛自小客車受困於山區產業道路的斜坡旁，輪胎陷落在剛下過大雨泥濘的土中，導致左前輪空轉。

24歲劉姓男子向警方表示，他開車載女友欲到霧峰區峰谷地區，使用導航結果被帶到桐林山區產業道路，發現大雨後道路泥濘，車輛調頭時，左前輪不慎掉落坑洞內動彈不得，且位處山區產業道路罕無人跡，只好求助警方。

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由於該處普通救援車輛難以進入，警方嘗試各種脫困方式皆無效果，最後聯絡當地的桐林守望相助隊，協助調派小型挖土機上山，由挖土機拖拉方式成功協助脫困，劉男對警方的協助相當感謝。

霧峰警分局長李建興表示，民眾在山區行車勿依賴衛星導航系統，一旦發現路越走越狹窄，且一直往偏僻山區，應儘快折返原路，避免發生意外，可詢問附近居民或報請警方協助指引方向，若真的在山區迷路，可將電線桿號碼或附近其他明顯特徵告知警方，方便救援。（編輯：謝雅竹）1110610

台中市劉姓男子7日開車前往霧峰區，卻被導航帶至山區道路，車輛受困向警方報案求助，警方聯絡當地的桐林守望相助隊，協助調派小型挖土機上山援救。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月10日
台中市劉姓男子7日開車前往霧峰區，卻被導航帶至山區道路，車輛受困向警方報案求助，警方聯絡當地的桐林守望相助隊，協助調派小型挖土機上山援救。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年6月10日
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