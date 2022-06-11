澎湖婦人散步跌落防波堤 岸巡警消合力救援

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澎湖70歲洪姓婦人10日傍晚前往海堤散步時，不慎從尖山觀海亭跌落在防波堤斜坡緩衝區，頭部和四肢有多處擦傷，警消岸巡合力救援，初步檢傷包紮後，將婦人送醫治療。（第七岸巡隊提供）中央社 111年6月11日

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（中央社澎湖縣11日電）澎湖一名洪姓婦人在海堤散步時，不慎失足跌落防波堤，雖意識清醒，但受傷無法脫困，所幸警消岸巡合力救援送醫。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊發布新聞指出，昨天傍晚時分，岸巡尖山所接獲民眾報案，有一名婦人失足跌落尖山觀海亭防波堤，受困防波堤斜坡緩衝區，由於頭部和四肢有多處擦傷，無法自行脫困，請求救援。

岸巡立即出動6車10人前往，澎湖消防局湖西大隊救護人員也趕抵，合力將婦人救起，作初步的檢傷包紮後，送往衛福部澎湖醫院就醫。

警消調查，70歲的洪姓婦人是在傍晚時分前往海堤散步時，不慎從尖山觀海亭跌落在防波堤斜坡緩衝區，意識清醒，只是頭部與四肢擦傷，仍送醫觀察。（編輯：謝雅竹）1110611