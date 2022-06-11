台中男子酒後持刀自傷 女友奪刀掛彩送醫救治

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台中市杜姓男子10日晚間酒後持刀自傷，同居的林姓女子發現後欲阻止杜男，奪刀時也造成輕微外傷，警方獲報到場，立即將受傷的2人送醫。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年6月11日

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市杜姓男子昨天晚間酒後持刀自傷，同居的林女發現後欲阻止杜男，奪刀時也造成輕微外傷，經送醫救治後2人尚無大礙，案發原因仍待警方調查釐清。

台中市政府警察局第一分局今天告訴中央社記者，警方於10日晚間11時16分獲報，中區民權路某大樓內有民眾發生糾紛且受傷，立即派員到場處理。

警方到達後，現場已無糾紛，但發現55歲林女情緒激動，且身上有血跡，警方立即通知消防局協助送醫，經訪查林女住處，發現林女同居人62歲杜男意識不清，全身均有血跡，警方立即通報送醫。

警方初步調查，杜男當晚身體不適，林女勸他就醫遭拒，杜男飲酒後情緒激動持刀自傷，過程中女子欲阻止杜男，奪刀時也造成輕微外傷，經送醫救治後2人尚無大礙。

警方表示，將持續調閱監視器並訪查鄰居釐清事發過程，並依規定通報台中市家庭暴力及性侵害防治中心後續處理。（編輯：黃世雅）1110611