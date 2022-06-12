饒舌歌手「雞腿飯」2度酒駕 拒檢逃逸擦撞路邊車

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駕照已因酒駕遭註銷的劉姓男子在飲酒隔天酒力未退就開車出門，在路口紅燈左轉被警攔查，劉男加速逃逸，途中擦撞路邊停放自小客車，遭警開罰，依公共危險罪嫌移送。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）駕照已因酒駕遭註銷的歌手「雞腿飯」又在飲酒隔天酒力未退就開車出門，在路口紅燈左轉被警攔查，加速逃逸途中還擦撞路邊停放自小客車，遭警開罰，依公共危險罪嫌移送。

昨天下午2時30分許，新興分局警備隊執行巡邏勤務時，在前金區七賢、中華路口發現33歲劉姓男子駕駛銀色休旅車在路口未依號誌違規左轉。警方向前攔停，駕駛假意停車受檢卻又加速逃逸。

警方一路追車，行經成功一路與前金一街路口，劉男不慎撞上路旁停放黑色自小客車，還繼續逃逸。雙方追逐約1公里，警方直接把車停到前面阻止他繼續前行，並持槍要求劉男下車，渾身酒味的劉男才下車接受檢查。

警方在現場要求劉男呼氣測試酒精濃度，結果酒測值超標，還查出劉男駕照已因酒駕遭註銷。

據瞭解，劉姓駕駛是曾參加過「大嘻哈時代」的饒舌歌手「雞腿飯」。

劉男告訴警方，自己與友人前一晚相約在酒吧飲酒至凌晨，上午休息後，外出幫女友買飯，遭員警攔查時因擔心被發現酒駕，心虛逃逸，不料駕車失控波及路旁停放自小客車，事後相當懊惱。

全案最終依無照駕駛、未依號誌行駛違規開罰，並將劉男依公共危險罪移送。（編輯：黃世雅）1110612