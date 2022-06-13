涉侵占軍中墊借款 前空軍上尉判刑5年定讞

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（中央社記者林長順台北13日電）原空軍第五聯隊邱姓上尉107年間辦理「花蓮機場禁限建管制範圍地籍圖套繪」工作計畫時，涉嫌侵占墊借款新台幣8萬4000元。最高法院今天維持二審認定，判決邱男5年徒刑定讞。

判決指出，邱男於民國107年10月間擔任空軍第五戰術混合聯隊作戰科化學兵官期間，辦理「花蓮機場禁限建管制範圍地籍圖套繪」工作計畫，申請地籍圖、禁限建範圍地籍圖套繪及成果圖製作。邱男委由廠商製作，所需費用為8萬4000元。

判決表示，邱男簽辦計畫後申請墊借款，第五聯隊即於107年10月8日匯款8萬4000元到邱男郵局帳戶內，邱男隨後自帳戶內以刷卡、提款9萬餘元。同年11月間辦理驗收時，邱男藉故不支付款項給廠商，廠商於109年7月間發函追討，邱男才請姑姑匯款給廠商。

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邱男在偵審中否認貪污犯行，辯稱第五聯隊將款項匯到他的帳戶後，實際上已脫離第五聯隊之監督，並非公有財物，期間忘記墊借款這件事了，事後已把款項匯給廠商，不構成貪污。

花蓮地方法院審理後，不採信邱男說詞，依貪污治罪條例、陸海空軍刑法判處邱男有期徒刑5年6月，褫奪公權2年。花蓮高分院改判5年徒刑，褫奪公權2年。最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：張銘坤）1110613