2天1夜闖石秀山湖林道 疑高山症發作警消急救援

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）29歲的江姓山友有糖尿病史，日前從事2天1夜夜闖石秀山湖林道，返程途中疑高山症發。經高市119與六龜警方獲報急救援，今天凌晨平安獲救送署立旗山醫院治療。

六龜警分局森濤派出所警員唐義岡、王鴻遠昨天傍晚6時多獲報，隨即與六龜消防分隊成立搜救小組，由於林道顛簸崎嶇，歷經約4小時搜尋，晚間10時35分在中段特生貨櫃屋登山道附近處尋獲江男2人，江男嚴重虛弱，所幸生命跡象穩定身上並無外傷。

六龜警分局初步了解，30歲的陳男等一行7人，11日從台南市出發至高雄桃源區石山秀湖進行2天1夜登山行，返程時江男在中段特生貨櫃屋登山道附近（海拔2166公尺）出現嘔吐、頭暈及無法行走。

由於江男原有糖尿病史，疑高山症發作，隨即由其他5人下山至派出所求援，陳男留在現場陪同江姓山友待援，直到今天凌晨1時30分抵派出所，並將江男送署立旗山醫院治療。

六龜分局長陳膺方提醒民眾上山注意天候，更要考慮自己身體狀況，量力而為才能平安出遊；登山途中需協助救援，盡可能待在原地等待，以利定位搜救，爭取最佳救援時間。（編輯：孫承武）1110613