花蓮縣警局興建大樓遭竊 被偷走400多公斤電線
2022/6/13 15:24（6/13 15:46 更新）
警政署斥資新台幣6億3000多萬元興建花蓮縣警察局警勤科技大樓，改善警局辦公環境，日前卻遭竊嫌侵入，偷走重達400多公斤的電線。中央社記者李先鳳攝 111年6月13日
（中央社記者李先鳳花蓮13日電）花蓮縣警局興建警勤科技大樓日前遭竊嫌侵入，偷走重達400多公斤的電線，價值約新台幣5萬多元，竊嫌不但躲過駐衛警，更成功搬運電線，讓警局相當尷尬，已展開偵辦。
6月11日上午10時許，工人上工後到2樓備料室拿取材料，驚覺電源配線短少，趕緊向轄區報案。竊嫌躲過值班員警，在深夜侵入警局工地，搜刮線材然後運出，全程沒有人員發現。
警方調閱監視器發現，竊賊刻意繞過駐衛警從右側圍籬進入行竊，被竊的是大樓電源配線（紅銅線），有8綑總重400多公斤。
警政署斥資6億3000多萬元興建花蓮縣警察局警勤科技大樓，改善警局辦公環境，2年工期原訂5月中完工，因疫情而延緩，預計今年10月落成遷入。警方私下表示，真是糗大了，抓到一定嚴懲。（編輯：方沛清）1110613
花蓮縣警察局興建中的大樓日前遭竊嫌侵入，偷走重達400多公斤的電線，價值約新台幣5萬多元，警方已展開偵辦。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月12日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。