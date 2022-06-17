西濱快速道路小貨車追撞大貨車 2人受困獲救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台61線西濱快速道路南下香山交流道路段17日發生貨車追撞事故，造成2人受傷受困，消防救難人員動用器材、拖吊車撐開車體，將傷患送醫救治。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗17日電）台61線西濱快速道路南下香山交流道路段今天傳出貨車追撞事故，導致2人受傷受困，消防救難人員動用器材、拖吊車撐開車體，順利將傷患送醫救治，幸無生命危險。

苗栗縣消防局指出，上午8時許接獲通報，台61線西濱快速道路南下香山交流道附近，發生大型車輛交通意外，除了派遣竹南分隊人車前往外，也通報鄰近的新竹消防局協助，抵達事故地點發現是一輛小貨車追撞前方大貨車，小貨車上紀姓和彭姓男子受困車內。

竹南消防分隊小隊長鄭長昇表示，因撞擊力道猛烈，小貨車車頭已經扭曲變形，緊緊夾住患者腿部位置，因此動用破壞器材，並找來拖吊車從前方拖拉，才順利拉出2人，送往頭份市為恭醫院救治。

警方初步勘查現場，不排除小貨車駕駛未注意前方路況釀禍，詳細事故原因以及責任歸屬仍須進一步調查，所幸2名傷患都沒有生命危險。（編輯：李錫璋）1110617