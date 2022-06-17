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長期被家暴妻子刺殺丈夫遭聲押 台南地院無保釋放

2022/6/17 12:52
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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市王姓女子疑長期遭陳姓丈夫家暴，2人昨天清晨爭吵後，王女利用丈夫熟睡之餘，先潑熱水再持刀刺殺奪命，南檢昨晚聲押，台南地院以王女無逃亡串證之餘，裁定無保釋放。

台南地方法院發言人林福來今天告訴中央社記者，王女坦承持刀刺殺丈夫，雖犯下殺人罪，但檢警已完成蒐證，王女沒有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，也無具體事實表徵王女有逃亡之虞。

另外，王女犯案後留在案發現場，面對警方偵訊未避重就輕及飾詞卸責；因此，台南地院裁定無羈押必要，「無保」釋放。

32歲王女昨天清晨和39歲陳姓丈夫爭吵後，利用丈夫熟睡時，先潑熱水再持刀往胸部刺了一刀，警方趕到將陳男送醫仍宣告不治；王女犯後供稱「忍無可忍，刺了他一刀」。

台南地檢署昨天完成相驗，初步發現陳男臉部及左側身體部位有燙傷痕跡，右胸有傷口，確切死因尚待解剖鑑定。

台南市政府社會局發布新聞稿指出，王女和陳男民國104年及109年曾有言語衝突的通報，衝突當下已先由警政介入協助，且由社工人員提供安全計畫及暴力防治教育，之後未再有家庭暴力通報紀錄。

王女和陳男育有的2歲男童，由社會局先行依兒童及少年福利與權益保障法安置，後續將協商親屬照顧。（編輯：黃世雅）1110617

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