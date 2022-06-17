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已婚士官搭訕人妻搞外遇 軍方記2大過汰除

2022/6/17 13:57
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（中央社記者林長順台北17日電）陸軍裝甲兵訓練指揮部一名已婚士官於高鐵站搭訕已婚女子，一同出遊並發生性關係，遭軍方記2大過並汰除。士官不服提起行政訴訟，台北高等行政法院判決士官敗訴。可上訴。

判決指出，這名士官隱瞞已婚事實，在高鐵站搭訕已婚女子，2人交往後發生性行為，並於民國108年12月3日下午一同前往台北市北投區某溫泉湯屋泡溫泉，被士官的妻子當場查獲，人妻的丈夫則向軍方陳情。

裝訓部於109年7月1日召開懲處人事評議會後，將士官記2大過，並核定士官不適服現役解除召集，自109年10月1日凌晨0時生效。士官不服提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟。

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北高行指出，這名士官為資深幹部，知曉部隊就男女分際及性別平等的有關宣導，仍做出違失行為，已損害國軍聲譽，且原告事後未能認知其行為失當，真誠認錯，沒有悔意，裝訓部記大過2次的懲處沒有違反比例原則。

北高行表示，裝訓部審酌原告考評前一年內個人平日生活考核、對任務賦予及工作態度、受懲罰或事實發生所生影響等，認為原告是否不適服現役，並無一事二罰而違反比例原則的問題 。因此判決士官敗訴。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1110617

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