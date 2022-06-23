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移民署嘉縣專勤隊逮7名失聯移工6確診 全數居隔

2022/6/23 17:42（6/23 18:21 更新）
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移民署嘉義縣專勤隊23日指出，日前在中埔鄉逮獲7名受聘從事除草工作印尼籍失聯移工，COVID-19快篩全部陰性，但到醫院做核酸檢測（PCR）後有6人確診。（嘉義縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月23日
移民署嘉義縣專勤隊23日指出，日前在中埔鄉逮獲7名受聘從事除草工作印尼籍失聯移工，COVID-19快篩全部陰性，但到醫院做核酸檢測（PCR）後有6人確診。（嘉義縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）移民署嘉義縣專勤隊日前在中埔鄉查獲7名受僱從事除草工作印尼籍失聯移工，正循線查非法雇主；7人快篩全部陰性，但到醫院做核酸檢測（PCR）後有6人確診，目前全數居隔中。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿表示，日前發現中埔鄉某處移工宿舍外，經常有工程車接送形跡可疑的外來人口，經派員蒐證觀察，並於下班時間在宿舍外埋伏，一舉查獲7名20歲至40歲男性印尼籍失聯移工。

嘉義縣專勤隊告訴中央社記者，查獲7名失聯移工後，先進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，7人全都陰性，但帶到醫院做PCR結果卻是6人確診，且Ct值都超30，研判已確診一段時日，目前全數居隔中。

嘉義縣專勤隊指出，查獲失聯移工的移民官沒有被感染，但也依法居隔。這7名印尼籍失聯移工依違反入出國及移民法、就業服務法送辦，將於居隔期滿後再遣送回印尼。

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嘉義縣專勤隊表示，從失聯移工口中得到線索，正追查非法雇主，待查到雇主後將函送嘉義縣政府勞工暨青年發展處依違反就業服務法裁處。

嘉義縣專勤隊長張玉龍說，民眾若聘僱、媒介或收容失聯移工及其他非法外來人口從事工作，依就業服務法規定，將面臨新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。（編輯：戴光育）1110623

移民署嘉義縣專勤隊23日指出，日前在中埔鄉逮獲7名受聘從事除草工作印尼籍失聯移工，正循線查非法雇主。（嘉義縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月23日
移民署嘉義縣專勤隊23日指出，日前在中埔鄉逮獲7名受聘從事除草工作印尼籍失聯移工，正循線查非法雇主。（嘉義縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 111年6月23日
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