新莊火鍋店遭惡煞闖入持刀砍人 警連夜逮7人

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新北市新莊區某火鍋店25日晚間發生8名惡煞闖入持刀棍砍殺，2人血流如注，嚇壞旁人，警連夜逮獲7人，1人在逃。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年6月26日

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市新莊區民安西路某家火鍋店昨晚8時30分用餐時間竟發生8名惡煞闖入持刀棍砍殺，2人血流如注，嚇壞旁人，警方獲報連夜偵辦並逮獲7人，積極追緝另1在逃嫌犯。

警方表示，涉行凶的8人疑因財務糾紛，昨天在用餐時間持刀棍闖入火鍋店，朝22歲胡姓男子、31歲蕭姓男子一陣揮砍，犯案後立即搭4輛車逃逸。

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警消獲報到場發現胡男左腰有達14公分及左手掌有長約3公分的刀傷，蕭男則頭部有兩處長達12公分的傷口，血流如注，嚇壞店內其他用餐客人及店外路人，經送亞東醫院急救開刀縫合，已無生命危險。

警方表示，因時值用餐時間，故造成民眾恐慌，警方案發後立即成立專案小組，追緝涉案犯嫌，初步了解雙方疑有財務糾紛，經調閱監視器並掌握特定對象，今天凌晨展開攻堅逮獲7名20多歲的男子，並積極追緝在逃29歲郭姓男子。（編輯：黃世雅）1110626