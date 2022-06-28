台北分署拍賣會 推出珠寶首飾、手工波蘭陶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北28日電）法務部行政執行署台北分署今天表示，7月5日舉行的123聯合拍賣會將推出知名珠寶商及百貨專櫃展售的各式珠寶首飾577件，另有手工波蘭陶177件。

台北分署新聞稿指出，7月的123聯合拍賣會將於5日下午3時登場，將以變賣方式出售查封自知名珠寶商及百貨專櫃展售的淡水珍珠項鍊耳環戒指套組、施華洛世奇水晶鍺手鍊等共577件，價格自新台幣100元至5380元不等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，拍賣會屆時也將上架177件手工波蘭陶、口罩手套組及空氣鐘，同樣採變賣程序，意即民眾可依照排隊順序直接購買，無需經過競價程序。

台北分署說，本次拍賣會另有多達71筆土地進行拍賣，皆為投資、自用兩相宜物件，其中拍賣底價最高者為台北市中山區中山段二小段446地號土地，底價4454萬4000元，土地面積245平方公尺，權利範圍2分之1，為第四種住宅區，有意購買的民眾可詳閱拍賣公告資訊。（編輯：張銘坤）1110628