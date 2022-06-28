刪除拍照日期重複檢舉違停 老翁獲緩起訴

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（中央社記者蕭博文台北28日電）陳姓老翁拍攝民眾違規停車照片提出檢舉，將近1個月後將同一張照片上的日期刪除後再度檢舉，被害人發現2張照片一模一樣進而提告。士檢日前依偽造文書罪嫌，處分陳翁緩起訴。

士林地方檢察署緩起訴處分書指出，70歲的陳姓老翁於民國109年6月間，於台北市內湖區成功路某巷弄口，拍攝林姓民眾違規停車的照片，隨即向警方檢舉，由警方舉發林姓民眾違規。

109年7月間，陳姓老翁將同年6月間拍攝林姓民眾違規照片中的日期刪除後，再次向警方提出檢舉；林姓被害人第二次接獲舉發單後發現，2張照片角度相同，照片中家中掛的衣服、鄰居家掛的衣服數量均相同。

林姓被害人還發現，2張照片中車輛壓在水泥地上的位置，及左前輪與左後輪中間的枯黃落葉，完全一致，顯然是同一天拍攝的照片，向警方反映後提出告訴。

陳姓老翁到案坦承犯行，檢察官認為陳男涉犯偽造文書罪嫌，但考量他沒有前科、深表悔悟、惡性非輕，處分緩起訴1年，須支付公庫新台幣3萬元，並接受法治教育4小時。（編輯：張銘坤）1110628