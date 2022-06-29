三重透天厝凌晨火警 1家3口命危送醫

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市三重區今天凌晨發生3樓透天厝火警，警消獲報迅速到場灌救並進行火場搜救，發現一名57歲男子以及其女兒母子倒臥在3樓，1家3口被救出時已無生命跡象，目前送醫急救中。

警消指出，凌晨零時13分接獲通報，三重區大同南路172巷某3樓透天厝的2樓冒出濃煙，警消到場時已全面燃燒，經全力灌救下，火勢在10多分鐘就控制，零時29分熄滅。

警消表示，現場燃燒的是2樓客廳，住在1樓的阿嬤幸運逃生並向警消哭喊樓上還住有丈夫，以及女兒母子兩人，警消於是展開火場搜救。

警消表示，由於2樓火場有樓梯連通3樓，警消在3樓後陽台發現57歲阿公，27歲女兒及6歲兒子倒臥房間，3人救出時已無生命跡象。

警消表示，1家3口已送醫急救中， 葉女經急救後已恢復心跳，轉送榮民總醫院搶救。初步了解，燃燒面積約15平方公尺。至於起火原因仍待進一步調查釐清。（編輯：陳政一）1110629