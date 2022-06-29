三重透天厝暗夜火警救出一家3口 祖孫雙亡

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市三重區今天凌晨發生3樓透天厝火警，警消獲報迅速到場灌救並火場救出父女及6歲孫子，3人無呼吸心跳，經送醫急救，男與孫子仍宣告不治，女則恢復心跳觀察中。

警消指出，凌晨零時13分接獲通報，三重區大同南路172巷某3樓透天厝的2樓冒出濃煙，警消到場時已全面燃燒，經全力灌救下，火勢在10多分鐘就控制，零時29分熄滅。

警消表示，現場燃燒的是2樓客廳，住在1樓的婦人幸運逃生並向警消哭喊樓上還住有丈夫、女兒及其6歲的兒子，警消迅速派員進入火場搜救。

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警消表示，由於2樓火場有樓梯連通3樓，警消在3樓後陽台水塔旁發現57歲男子，27歲女兒母子兩人倒臥房間，3人救出時已無生命跡象。

警消表示，一家3口送醫急救， 女子經急救後已恢復心跳，轉送榮民總醫院搶救；男子和6歲孫則宣告不治。副市長劉和然隨後也到場了解狀況並到醫院慰問家屬。火場燃燒面積約15平方公尺，至於起火原因仍待進一步調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110629