男涉引誘下載影片再提告涉觸律師法 法院判無罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北29日電）陳姓男子承攬影視公司取締盜版業務，涉嫌將正版電影上傳BT引誘網友下載，再提告網友獲取和解金抽成遭起訴。台北地院今天認定罪證不足構成違反律師法，判決無罪，可上訴。

台北地檢署起訴指出，陳男承攬得利公司取締盜版影音光碟業務，雙方約定如取締成功，陳男可從被告支付和解金中抽取百分之35至45不等金額作為報酬，陳男於民國102年間因執行這項訴訟業務，得款新台幣31萬1000元。

不過，因網路論壇分享影片興起，盜版影音市場萎縮，陳男得知相關論壇網址多設於國外取締不易，便佯裝使用者登錄網站，提供正版電影BT種子上傳，趁網友下載轉傳時擷取IP後提告，每次提告數十或上百名網友。

檢方指出，挨告網友恐受刑事追訴而支付和解金，陳男則得抽取百分之45作為報酬，獲利頗豐，102年底與華映公司洽談取締盜版影音業務，以同樣手法獲利。

另外，翁姓男子與郭姓女子也以同樣方式，分別承攬得利公司及海樂公司、車庫公司的盜版取締業務，提供正版影片誘使網友下載後包攬訴訟，再抽取35%至45%的和解金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北地檢署依違反律師法及刑法「意圖漁利，挑唆或包攬他人訴訟」罪起訴陳男、翁男及郭女3人；其中翁男及郭女認罪改以簡易判決，台北地院日前判決翁、郭各3月、4月徒刑，得易科罰金，均緩刑2年。陳男因不認罪，依審理程序，今天才宣判。

台北地院今天認定，陳男對網友蒐證不是犯罪行為，且陳男也沒有撰寫訴狀、出庭等訴訟行為，沒有違反律師法，本件罪證不足，判陳男無罪。可上訴。（編輯：李錫璋）1110629