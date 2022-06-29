宜蘭前警員誆騙民眾77萬元 二審改判刑9年11月

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（中央社記者劉世怡台北29日電）前宜蘭縣警局某派出所陳姓警員因貪圖金錢，誆騙婦人37萬元，又於護鈔時詐得老翁40萬元。一審判刑10年。二審考量他與老翁和解，但未實際支付賠償，今天改判9年11月徒刑。

檢警調查，宜蘭一名老翁民國110年1月間到銀行提領新台幣40萬元，欲支付房屋修繕費用，行員見他年事已高，且提領金額高達40萬元，便主動向公正派出所提出協助護鈔需求。

陳姓警員將老翁載回住處後，得知這筆錢過幾天才會支付，便向老翁佯稱派出所可先幫忙保管，等到要支付房屋修繕費用時，會再把款項送到老翁住處，老翁不疑有他，便將40萬元交出。

老翁之後到派出所找陳姓警員打算領回這筆錢時，陳姓警員起初否認曾收過40萬元。警方發覺事有蹊蹺，主動介入調查，並報請宜蘭地檢署偵辦，經檢警清查，發現陳姓警員還涉及另一起案件。

檢警查出，陳姓警員109年11月間偵辦林姓婦人遭詐騙案時，向林女謊稱手上有詐欺集團3條線索，需向林婦借用30萬元作為誘餌，才能引出詐欺集團首腦。

陳姓警員之後又向林女佯稱，詐欺集團首腦在花蓮，要到外縣市查案，需要再拿10萬元，但林女表示帳戶沒有那麼多錢，僅有7萬元，陳姓警員從林女手中共詐得37萬元。

陳姓警員於兩案合計得手共77萬元已全數花光，東窗事發後，已在110年2月3日離職。

一審宜蘭地方法院認定陳姓警員行為，構成公務員利用職務機會詐取財物罪2罪，判刑10年，陳姓警員不服提起上訴，請求輕判，並建請依刑法第59條情堪憫恕減刑。

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二審台灣高等法院今天考量陳姓警員有與被害人老翁達成和解，但未實際支付賠償金，且依時間序，陳姓警員利用警察身分陸續向77歲婦人詐騙，再相隔不到2個月，對91歲的老翁行騙。陳姓警員詐騙年歲已高的被害人，客觀上不足以引起一般人同情，難達情堪憫恕可減刑情形。

二審依公務員利用職務機會詐取財物罪2罪，判陳姓警員9年11月徒刑，還可上訴。（編輯：李錫璋）1110629