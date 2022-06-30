司法院：滿70歲長者可出任也可拒絕當國民法官

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（中央社記者劉世怡台北30日電）70歲以上長者可以當國民法官嗎？司法院今天說，可以的，年滿23歲以上、地院管轄區域居住滿4個月的國民，都有機會任國民法官，但70歲以上長者含百歲人瑞，則可以拒絕出任。

近日媒體報導，住在桃園的安養機構、患有重度失智的101歲張姓老太太，連續3次收到桃園地方法院通知被選為國民法官，老太太的女兒第1次收到通知時，就已向地院反映母親不適任，沒想到三度收到通知。

對此，司法院今天發布新聞稿表示，凡年滿23歲以上、在地方法院管轄區域內居住滿4個月以上的國民，都有機會擔任國民法官，坐在法檯上，與法官共同審判，讓多元意見進入法院，協助司法往好的方向持續邁進。

至於像是百歲人瑞張老太太的情形，則可以年齡（70歲以上）或身體因素為由，向法院表示拒絕擔任國民法官，民眾不必擔心。

司法院指出，法院為了從國民中選出國民法官，前後會進行4次篩選，並去除因前科、職業等因素而不符資格的國民，期間也會通知中選民眾，以利民眾進行自我資格申告或知曉到庭日期。

司法院表示，本件張老太太可以拒絕擔任國民法官。至於張老太太的家人已經向法院說明張老太太的狀況了，為何還會一再收到擔任國民法官的通知。

司法院官員解釋，法院為了從全體國民中選出國民法官，會先從轄區戶籍資料中隨機抽選出一定名額的國民，編入「備選國民法官初選名冊」（名冊1），去除因前科、職業等因素而不符資格的國民後，會再編成「備選國民法官複選名冊」（名冊2），此時並會通知名冊內的備選國民法官，以利民眾進行自我資格申告，避免遺漏或錯誤，這就是張老太太前一次收到通知的原因。

官員表示，當有具體個案需要選任國民法官時，法院會從「名冊2」中隨機抽選出一定名額的國民，再編入「候選國民法官名冊」（名冊3），並再次通知這些候選國民法官，要求這些候選國民法官於指定時間，到法院參加選任程序。

此時民眾除了可以進行自我資格申告之外，也可以年齡、身體、家庭因素為由，拒絕擔任國民法官，法院審核後，如果認同民眾訴求，就會將這些民眾從「名冊3」中除名。

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像是張老太太的情形，前一次的「名冊2」通知時，因為還沒有審核到「年齡、身體因素」的部分，所以仍可能被抽選後編入「名冊3」，並收到通知，但收到「名冊3」的通知後，仍然可以向法院表示拒絕擔任國民法官的工作。

官員提及，張老太太家屬與桃園地方法院溝通的過程中，沒有得到正確的資訊，以致產生許多困擾，司法院會以此為誡，重新檢討SOP，避免再發生類似情形。（編輯：方沛清）1110630