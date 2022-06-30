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板橋當鋪槍擊案 警扣押爭議計程車斷金流查槍

2022/6/30 21:52
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（中央社記者黃旭昇新北30日電）新北市刑警大隊今晚表示，檢方漏夜偵辦板橋區當鋪槍擊案所涉殺人未遂、聚眾鬥毆、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，警方已扣押涉「一車兩抵」計程車斷其金流，追查槍枝來源。

新北市警局刑警大隊指出，6月29日中午發生的板橋區當鋪槍擊案，今天快速破案，主要是檢警專案平台同步偵機制，檢察官與警方同步協辦零時差，大幅縮短溝通流程，發揮功效；全案在11小時內全數逮捕涉案19人，檢方正漏夜偵辦。

警方初步調查，衝突起因疑為1名計程車司機與車行有債務，司機卻又將車子「一車兩抵」，押給當鋪借款新台幣10萬元。當鋪人員與車行人員雙方都主張自己找到車輛擁有討債權利，因此發生衝突。

新北市刑警大隊指出，檢方漏夜偵辦板橋區當鋪槍擊案所涉殺人未遂、聚眾鬥毆、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，警方已扣押涉「一車兩抵」計程車斷其金流，並追查槍枝來源，朝組織犯罪條例偵辦。

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新北市警察局長黃宗仁接受中央社記者電訪表示，日前發生的新莊區火鍋店砍人案能迅速偵破逮捕兇嫌，也要感謝2名主任檢察官、3名檢察官加入檢警平台徹夜指揮偵辦，實質指導嚴謹蒐證，才能在12小時內由法院裁定羈押。

黃宗仁指出，刑案嫌疑人被交保的部分原因是無法補足聲押要件，檢方指導經驗與注意事項，可彌補疏漏。檢警合作打擊犯罪的模式，不但有效率也振奮辦案人員信心。（編輯：戴光育）1110630

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