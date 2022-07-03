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專訪／撰書揭中國掠奪戰 法記者：北京無法讓我噤聲
首頁 / 社會

友人賣帳戶少年頂替被識破遭拘禁 遇警臨檢急求救

2022/7/3 12:22
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（中央社記者王朝鈺新北3日電）林姓少年的友人將銀行帳戶賣給詐騙集團，他因缺錢頂替友人北上集中管理，但被詐團識破慘遭毆打拘禁在九份民宿，警方日前臨檢民宿，少年急向員警求救，警方逮捕4名詐團幹部送辦。

新北市警察局瑞芳分局1日晚間在九份老街旁一家民宿臨檢時，一名「房客」林姓少年神情緊張，不斷以眨眼等小動作示意警方，警方將他帶到走廊詢問，少年要求警方找理由將他帶到派出所，詳細情形會再向警方說明。

警方調查，林姓少年因欠債缺錢，得知友人將銀行帳戶賣給詐騙集團牟利，雙方協議由林姓少年冒名頂替前來集中管理7天，事成後所得6萬兩人平分，但林姓少年因未成年且外表不像成人模樣，從高雄搭車北上，一下車會合就被詐騙集團識破，慘遭毆打拘禁在民宿。

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警方將現場6人帶回釐清，發現其中2人是詐騙集團成員，負責看管人頭帳戶當事人，警方懷疑另有其他成員，凌晨2時回到現場，再查獲主嫌21歲鄭姓男子等2人正帶著另3名人頭帳戶民眾前來民宿，全部帶回警局偵辦，訊後將4名詐騙集團成員依詐欺罪移送基隆地檢署偵辦，其餘7名人頭戶依關係人身分函送法辦。

警方查出，涉案當事人從網路看見徵免費旅遊，還可領3萬元到7萬元便前來應徵，沒想到一抵達就被詐騙集團帶走，證件及存摺全被扣住，詐騙集團為躲避查緝還不斷變換位置，從北市日租套房移到九份民宿，警方呼籲暑假期間找工作要慎選，避免受騙上當還成為詐騙集團幫凶。（編輯：陳仁華）1110703

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