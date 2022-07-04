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洪文棟母親遺產稅訴訟 楊麗花等人判付4000餘萬

2022/7/4 13:06（7/4 13:41 更新）
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歌仔戲藝人楊麗花（圖）丈夫洪文棟的母親過世後，遺產稅達1億5000萬餘元，北院判決楊麗花等應給付4476萬餘元。（中央社檔案照片）
歌仔戲藝人楊麗花（圖）丈夫洪文棟的母親過世後，遺產稅達1億5000萬餘元，北院判決楊麗花等應給付4476萬餘元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北4日電）國寶級歌仔戲藝人楊麗花丈夫洪文棟的母親過世後，遺產稅達1億5000萬餘元。洪文棟姪子繳完後，要求洪文棟繼承人楊麗花等支付1/3稅款。北院判決楊麗花等應給付4476萬餘元。

圖為楊麗花丈夫洪文棟。（中央社檔案照片）
圖為楊麗花丈夫洪文棟。（中央社檔案照片）

洪文棟的母親於民國81年間死亡，繼承人為洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑等3子女；洪文樑於87年死亡，由洪士鈞等人繼承；洪文棟於107年死亡，由妻子楊麗花及洪文棟子女繼承，包括109年才打贏訴訟、認祖歸宗的洪國璋。

洪士鈞主張，他於91年間與洪文棟及鄭洪玉崑簽訂遺產分割協議書，將洪母所遺股票分配給洪文樑，補列為洪文樑的遺產，全數用以抵繳稅款，抵繳稅款前，洪文棟、鄭洪玉崑及洪文樑繼承人等人各擁有3分之1權利。

不料，國稅局僅准許洪文樑繼承人以1/3應繼分股票抵繳，所遺股票所餘2/3股數不能抵繳。洪士鈞等人繳清洪母遺產稅後提起民事訴訟，要求洪文棟繼承人及鄭洪玉崑各交付1/3稅款。

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台北地方法院查出，洪文樑繼承人與洪文棟、鄭洪玉崑簽署遺產分割協議書時，洪母的遺產稅及罰鍰尚未繳納金額為1億5854萬餘元，洪文樑繼承人繳納1億3430萬餘元，餘款由洪母3名繼承人各繳納808萬餘元。

北院指出，雙方當時基於所遺股票應全數用以抵繳遺產稅所訂定的條款，所遺股票不能全數抵繳時，約定的基礎即不存在，判決鄭洪玉崑應給付洪士鈞等人4476萬餘元；洪文棟繼承人林麗花（楊麗花）、洪世菁、洪世凌、洪世欣、洪士琪、洪國璋連帶給付4476萬餘元。可上訴。（編輯：李亨山）1110704

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