跑車撞國4護欄翻落14公尺深地面 駕駛彈飛車外

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周姓男子日前駕駛跑車要下國道4號豐原交流道匝道時，車子突然失控撞破護欄，翻落14公尺深的平面道路上，駕駛彈飛車外，車頭、車頂全毀。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年7月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）周姓男子駕駛跑車要下國道4號豐原交流道匝道時，車子突然失控撞破護欄，翻落14公尺深的平面道路上，駕駛彈飛車外，車頭、車頂全毀，周男送醫，肇事原因警方調查釐清。

台中市消防局8日下午4時獲報，豐原區國豐路一段有車禍發生，報案人表示，此一車輛自國道4號撞飛護欄翻落地面，駕駛彈飛車外。

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消防人員到場，發現一輛跑車停在國豐路上，車頭、車頂凹陷幾乎全毀，周姓駕駛頭部外傷、意識昏迷，由救護車送醫救治，現仍在加護病房治療中。

國道警察隊泰安分隊今天表示，周男送醫急救，傷勢已經好轉，醫院抽血檢測，無酒精反應，但仍未清醒；警方初步調查，周男開車要下匝道時，疑操作失當，車輛擦撞護欄後，直接掉落到14公尺深的平面道路上，車禍肇事原因有待調查。（編輯：陳仁華）1110710