台南員警以公務電腦查職棒啦啦隊員個資 遭記過2次

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市1名劉姓警員涉嫌在今年6月利用警政電腦系統，查詢中華職棒啦啦隊員資料，警方認為在上班時間非因公務查詢民眾個資，但並未外洩，加重懲處記過2次。

昨天晚間有網友在社群網站發文指出，台南市有員警使用公務系統偷查職棒啦啦隊員照片資料共好幾十筆，但都沒有懲處消息，仍正常在上班，質疑是否當事人有背景而「被壓下來了」。

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台南市政府警察局第四分局今天發布新聞稿指出，警察局建立電腦查詢系統稽核機制，發現1名華平派出所員警6月下旬有異常查詢情形，經分局清查後，當事員警承認出於好奇，於上班時間非因公務需要查詢民眾個資。

台南市第四分局督察組長郭榮木表示，調查後發現當事員警尚無洩密情事，給予加重處分記過2次，並停止查詢系統權限，派出所長因督導不周，記申誡處分，並將持續要求員警落實查詢紀律，非因公務需要不得查詢個資，如經查獲從重議處。（編輯：黃世雅）1110710