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牧羊人放火燒雜草 火光照亮小蘭嶼

2022/7/12 22:29（7/12 22:46 更新）
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距離蘭嶼約3浬的無人島小蘭嶼12日晚間發生火警，火光明亮，有遊客通報蘭嶼消防分隊，經分隊派員監看，發現是民眾放火燒雜草，因蘭嶼居民有到小蘭嶼焚燒雜草的習俗，主要是讓乾枯舊草燃燒後長新草，提供島上羊群食用；火勢晚間8時過後已自行熄滅。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月12日
距離蘭嶼約3浬的無人島小蘭嶼12日晚間發生火警，火光明亮，有遊客通報蘭嶼消防分隊，經分隊派員監看，發現是民眾放火燒雜草，因蘭嶼居民有到小蘭嶼焚燒雜草的習俗，主要是讓乾枯舊草燃燒後長新草，提供島上羊群食用；火勢晚間8時過後已自行熄滅。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月12日
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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東無人島小蘭嶼今晚發生火警，火光照亮半個島。台東縣消防局蘭嶼分隊表示，當地放羊民眾，習慣一段時間放火燃燒乾枯雜草，長出新草餵羊，火勢晚上8時過後自行熄滅。

距離蘭嶼約3浬的無人島小蘭嶼今晚發生火警，火光明亮，有遊客通報蘭嶼消防分隊。

蘭嶼消防分隊告訴媒體，今晚6時許接獲通報，前往監看，是民眾放火燒雜草，蘭嶼島上居民有前往小蘭嶼焚燒雜草的習俗，主要是讓乾枯的舊草燃燒後，長出新草出來，提供給島上羊群食用。

蘭嶼雅美（達悟）族耆老夏曼接受中央社記者電話訪問表示，小蘭嶼早期就有人養羊，採自然放牧，飼主每隔一段時間就會到小蘭嶼燃燒雜草，讓大地長新草給羊吃。

根據文獻資料，小蘭嶼是一座火山無人島，位於蘭嶼東南方約3浬，面積約1.75平方公里，過去曾是空軍炸射訓練場域，後因影響島上居民捕魚生計，取消炸射訓練。（編輯：張銘坤）1110712

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