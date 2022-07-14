駕車撞死單車騎士遭判刑6月 家屬擲筊求償2000萬

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）田姓男子騎單車穿越閃紅燈路口，遭行經閃黃燈未減速蔡姓男子駕車撞死，事故鑑定田男肇事主因、蔡男次因，蔡男因此遭判刑6月緩刑2年；田男家屬擲筊後求償新台幣2000萬元。

蔡姓男子民國110年3月29日晚間駕駛自用小客車，沿南投市中正路由南往北直行，行經閃光黃燈交岔路口時，未減速慢行而撞上騎自行車的田姓男子，造成田男頭部鈍性傷、疑似顱骨閉鎖性骨折、疑似心臟損傷伴有心包積液等傷害，經送醫救治後當晚死亡，田男配偶提告，蔡男遭起訴。

南投地方法院刑事判決指出，依道路交通安全規則、道路交通標誌標線號誌設置規則規定，駕駛人應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過，但被告駕車行經閃光黃燈路段未減速慢行，以約時速55公里通過，顯有過失。

田男則是騎自行車沿行人穿越道，通過設有閃光紅燈交岔路口，且未注意左側來車並禮讓先行，導致蔡男駕車閃避不及，車頭撞擊田男。

經交通部公路總局車輛行車事故鑑定覆議會覆議，認為被告蔡男為肇事次因，覆議意見為，「田男騎乘腳踏自行車，夜間行經閃光紅燈號誌路段穿越道路時，未注意左側來車並讓其先行，為肇事主因。蔡男駕車夜間行經閃光黃燈號誌路段，未減速接近，注意安全，小心通過，為肇事次因」。

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死者家屬以「請求2000萬元是擲筊後所提出的金額」等理由進行和解，加盟經營鍋貼店的蔡男則主張月收約8萬元至10萬元，未婚需扶養雙親，除強制險已給付200萬元，任意險可再賠60萬元，另願再賠償60萬元，但因雙方對賠償金額看法有落差，刑事宣判前無法與被害人家屬達成和解。

被告蔡男在法院準備程序進行中，就被訴事實為有罪陳述，經聽取當事人及辯護人意見，合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序，判決蔡男犯過失致人於死罪，處有期徒刑6月，如易科罰金以新台幣1000元折算1天，緩刑2年。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110714