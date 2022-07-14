警攔查困苦無照男未開單遭控貪污 檢未上訴無罪定讞

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（中央社記者蘇木春台中14日電）中市洪姓員警3年前攔查無照騎機車謝男，洪員見對方經濟困頓未開單，事後被警方依涉犯貪污治罪條例送辦，一二審經法院審理後皆獲判無罪，台中高分檢未上訴，全案定讞。

台中市警察局清水分局大楊派出所洪姓警員，被控於民國108年3月31日下午巡邏時，攔查謝姓男子無照騎乘機車，謝男哀求洪員不要開單，洪員經查證後得知對方經濟困頓，因此未當場舉發。

洪員於同年4月5日下午3時，攔查一輛違規闖紅燈左轉的自小客車，洪員將先前原要舉發謝男書寫在罰單上的資料用筆劃掉，再予舉發自小客車，事後自小客車車主以舉發單重複填寫為由，向台中市交通事件裁決處申訴。

案經清水分局調查後，認為洪員未向謝男開單，涉犯貪污治罪條例送辦，台中地檢署偵辦後起訴，案經台中地院一審與台中高分院二審審理，皆判無罪。

台中高分檢今天告訴中央社記者，全案經檢察官調查後未提上訴，全案定讞。

另外，洪員在案件起訴後至一審宣判期間，遭台中市警察局停職未支薪，在一審判無罪後市警局依規定復職，並發還在停職期間每月底薪。（編輯：陳仁華）1110714