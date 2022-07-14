遭冒名新設LINE帳號 竹山鎮長：絕不會借錢莫受騙

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近日有多名南投縣竹山鎮民接到自稱是鎮長陳東睦的LINE訊息噓寒問暖及詢問借錢，陳東睦14日公開表示，自己雖不是很有錢，但絕不會向別人借錢，大家千萬不要受騙。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投縣又有鄉鎮長照片、姓名遭冒用後成立新的LINE帳號，竹山鎮長陳東睦今天緊急呼籲，雖不是很有錢，但絕不會向人借錢，請不要受騙；鎮公所人員今天報案，警方以無人遭騙錢為由拒受理報案。

草屯鎮長簡景賢及埔里鎮長廖志城的姓名、照片遭冒用，並透過LINE向好友借錢，甚至簡景賢指有人上當匯款新台幣30萬元，不料近日也有多名竹山鎮民接到自稱是鎮長陳東睦的LINE訊息噓寒問暖及詢問借錢，陳東睦今天公開表示，雖不是很有錢，但絕不會向別人借錢，大家千萬不要受騙。

竹山鎮公所發布新聞稿表示，鎮公所近日舉辦社區活動，有民眾拿手機給公所人員確認資訊，鎮民異口同聲表示最近突然冒出顯示陳東睦頭像的LINE帳號，並自稱「是新申請的帳號」，且為取信民眾，還會關心民眾生活狀況，是否因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而需要幫忙等言語。

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取得民眾初步信任後，假帳號就開始以「在市議會開會」等藉口，表示目前不方便處理私事，詢問能否代為處理等話術，部分鎮民警覺不對勁，主動向鎮公所查證訊息真假，陳東睦得知後立即通知竹山警分局，希望警方介入偵辦。

陳東睦強調，自己從來沒有成立新的通訊軟體LINE帳號，更不會向鎮民借錢，希望民眾看到類似訊息千萬不要被騙，若民眾有疑問請與公所、警方聯繫，多留心注意查證以免上當；據了解，公所人員今天前往竹山分局報案，警方以無人實質遭騙金錢為由拒受理報案，僅稱會多宣導。（編輯：陳仁華）1110714