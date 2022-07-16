留美醫學碩士種大麻 警偵破起出413株逮3人

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）張姓男子是留美醫學碩士，不願承襲家業，竟與2名友人在花蓮玉里家中倉庫種植大麻。新北永和警方日前分別逮獲張男等3人，起出大麻植株413株，成品17餘公斤，移送檢方偵辦。

新北市永和警分局今天表示，家境富裕住在花蓮縣玉里鎮的張姓男子，備受家長寵愛，在美國攻讀醫學科系碩士後，回台並未朝醫學相關行業發展，也不想承襲家中事業，又不想當一般上班族。

警方說，張男異想天開竟找來具有農業專長的友人陳姓、林姓男子一起從事大麻買賣，先透過網路購買大麻種子，並上網學習如何育苗、種植、採收、製造等製毒知識，利用閒置診所、藥局倉庫透天厝種大麻，販售圖利。

永和警分局說，3嫌從去年就陸續種植，今年5月警方接獲線報蒐證、偵辦，見時機成熟，6月9日前往花蓮縣玉里鎮查緝，逮捕正在透天厝作業的張男、林男，7月13日又在彰化縣逮捕逃逸的陳男。

警方說，全案查扣大麻植株共413株，大麻成品17.29公斤及大批製毒工具，粗估黑市價值約新台幣1億元，3名犯嫌都依毒品危害防制條例移送花蓮地檢署偵辦。

永和警察分局長陳保安今天表示，暑期「安居專案」期間會加強查緝毒品，也呼籲青少年應從事健康休閒活動，家長也應注意，慎防被引誘從事吸毒、販毒等犯罪行為。（編輯：方沛清）1110716