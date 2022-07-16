台南西羅殿廟會糾紛 新北彰化信眾64人鬥毆遭逮

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台南市警局第二分局16日下午獲報，中西區西羅殿廟會發生兩派人馬鬥毆，隨即出動快打警力趕往阻遏，逮捕現場鬧事64人，以3輛遊覽車載回分局偵訊。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市中西區西羅殿廟會今天下午發生新北、彰化兩派進香信眾疑因停車糾紛而鬥毆，來自彰化5人對上新北59人後全數掛彩，警方獲報趕往逮捕時，也造成1名警員輕傷，偵訊中。

台南市警局第二分局今天下午1時許獲報，西羅殿廟會發生兩派人馬鬥毆，警方立刻出動快打警力30人趕往阻遏，逮捕現場鬧事64人，以3輛遊覽車載回分局偵訊。

警方初步調查，新北市59人和彰化縣5人兩派進香信眾，疑在廟前發生停車糾紛而鬥毆，不僅1輛汽車被砸，彰化方面5人全數掛彩，1名警員輕傷。

至於現場有人聽到槍聲，警方已調閱監視器追查，但無所獲，被逮眾人也否認開槍。

第二分局表示，警方訊後將依聚眾鬥毆、毀損、傷害、妨害公務等罪嫌送辦。（編輯：陳政偉）1110716