台南廟會外地進香團鬥毆進警局 3嫌交保

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市中西區西羅殿昨天廟會活動中，發生新北及彰化兩派進香信眾因停車糾紛鬥毆，包括1名員警在內多人受傷，警方調查後將13人移送南檢偵辦，檢方裁定3人交保，其餘請回。

台南市政府警察局第二分局昨天下午獲報指稱，西羅殿前發生廟會糾紛鬥毆案，現場有人受傷、汽車被砸，還疑似有人開槍，隨即啟動快打部隊將在場兩方信眾共64人帶回調查。

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警方調查發現，分別來自新北及彰化兩方信眾昨天下午至西羅殿參香，於進出廟方時因停車細節發生口角，演變為聚眾鬥毆，混亂中新北沈姓男子自另一男子所背背包內取出模擬槍對空鳴槍數發，同行的樓姓男子有當場持刀揮舞行為，致使陳姓員警制止時手部遭割傷，經送醫縫合後預計4週可康復。

警方循線起獲模擬槍1把、子彈3發，訊後將13人移送台南地檢署偵辦，經檢察官複訊後，今天裁定沈男具保新台幣15萬元、樓男具保3萬元、另名陳姓男子具保1萬元，其餘請回。（編輯：謝雅竹）1110717