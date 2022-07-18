男子提親成功醉倒車底 警通知未婚妻助返家

基隆市吳姓男子日前到女友家提親成功將如願迎娶美嬌娘，與親家宴飲後返家，因不勝酒力攤倒在正濱路巷弄一輛休旅車車底，警方發現後聯繫吳男未婚妻，協助吳男返家休息。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月18日