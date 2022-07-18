男子提親成功醉倒車底 警通知未婚妻助返家
2022/7/18 14:12（7/18 14:56 更新）
基隆市吳姓男子日前到女友家提親成功將如願迎娶美嬌娘，與親家宴飲後返家，因不勝酒力攤倒在正濱路巷弄一輛休旅車車底，警方發現後聯繫吳男未婚妻，協助吳男返家休息。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月18日
（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市吳姓男子日前到女友家提親成功將如願迎娶美嬌娘，與親家宴飲後返家，因不勝酒力走沒多遠攤倒在車底，警方發現聯繫上吳男的未婚妻，協助吳男回家。
警方今天表示，基隆市警察局第2分局和一路派出所16日晚間8時許巡邏經過正濱路116巷時，發現體格壯碩男子躺在黑色休旅車底不省人事，員警擔心男子安危上前關切，立即聞到濃烈酒味。
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由於男子無法正確應答年籍資料，經員警挨家挨戶詢問後，得知是20多歲吳男至女友家提親成功，吳男因逢喜事與親家喝酒，結束後走不到500公尺卻不勝酒力醉倒車底。
警方隨即通知吳男未婚妻及親友協助他返回暖暖區住家，吳男未婚妻相當感謝員警熱心協助，讓吳男能平安回家。警方呼籲，人逢喜事聚餐難免飲酒，切記飲酒勿過量酒後勿開車，並可指定駕駛或搭計程車回家，以確保個人安全。（編輯：方沛清）1110718
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