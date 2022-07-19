北捷防洪門維修意外釀1死 包商判刑9月定讞

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（中央社記者蕭博文台北19日電）馮姓女子107年間維修北捷松山機場站防洪閘門時，遭防洪閘門重壓身亡。一、二審認定李姓包商未提供安全設備與措施，判刑9月，案經最高法院駁回上訴定讞。

台北巿消防局於民國107年5月29日凌晨2時許獲報，指台北捷運文湖線松山機場捷運站2號出口有工安意外；北捷外包廠商員工馮姓女子遭倒下的防洪閘門重壓，頭部傷重不治。

案經檢察官偵查，依過失致死罪嫌起訴李姓包商；歷審判決指出，防洪閘門是以馬達控制液壓系統，驅動5支油壓缸柱支撐防洪閘門控制升降，且因液壓管路為串接式設計，若拆卸其中1段油壓管，整體液壓油即會洩漏造成系統失效，油壓缸柱即會失去支撐導致閘門倒下。

判決指出，李姓包商未依規定保持防洪閘門安全穩固，僅讓馮女以木頭抵住防洪閘門，即進行油壓管拆換作業，李男的疏失造成馮女身亡，應擔負過失致死罪刑責。

一審台北地方法院依過失致死罪，判處李姓包商有期徒刑9月；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，李男仍否認犯行，辯稱馮女才是公司實際負責人，甚至推稱可能馮女想要自殺。

二審認為，多名李姓包商的員工證稱李男才是實際負責人，並指馮女的工作主要是植栽維護，雖然公司後來登記負責人變更為馮女，員工仍聽從李男指揮，馮女並未插手公司事務，足以認定李男為實際負責人，應提供必要安全設備及措施。

二審指出，李男輕忽作業安全，造成被害人死亡及被害人親屬難以平復的喪親之痛，犯後又否認犯行，雖與被害人家屬達成民事調解，但未履行任何賠償責任，一審判刑9月妥適，駁回上訴，仍判9月；最高法院日前駁回李男上訴，全案定讞。（編輯：張芷瑄）1110719