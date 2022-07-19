矽品彰化廠吊掛堆高機5樓高墜地 工人送醫不治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

矽品公司彰化廠19日發生工安意外，吊車吊掛堆高機時，堆高機突然從5樓高度墜落，堆高機內張姓工人被救出時已無呼吸心跳，送醫急救仍不治。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪、鍾榮峰彰化19日電）矽品公司彰化廠今天下午發生工安意外，吊車吊掛堆高機時，堆高機突然從5樓高度墜落，堆高機內張姓工人被救出時已無呼吸心跳，被送往彰化基督教醫院急救後仍宣告不治。

矽品傍晚回覆中央社記者詢問證實，下午2時矽品彰化廠外包廠商發生工安意外，矽品第一時間緊急協助送往彰化基督教醫院，經搶救不治，將全力督促外包廠商協助家屬處理後續事宜。

矽品指出，公司會配合相關單位勘驗，對此意外發生深感惋惜與遺憾。

彰基醫院發布訊息指出，張男到院時手腳嚴重變形，胸部塌陷，頭部嚴重撕裂傷，到院時無心跳、脈膊、血壓，經醫院搶救後不治。

彰化縣消防局人員指出，矽品精密工業股份有限公司彰化廠下午2時左右發生工安意外，廠內進行吊車吊掛堆高機作業時，堆高機突然從約5樓高度墜落地面，警消獲報趕到現場，消防隊員動用破壞器材，救出受困堆高機內的48歲張姓工人，但張男被救出時，已無呼吸心跳。

消防局表示，意外發生原因，以及責任歸屬仍在調查中。（編輯：陳仁華）1110719