更多編輯台推薦新聞：
太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權
兩岸

中國邀記者訪新疆 行銷反恐脫貧不提人權

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟
國際

看懂反向貨幣戰爭 聯準會掀升息潮 全球央行不想也得跟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

矽品彰化廠吊掛堆高機5樓高墜地 工人送醫不治

2022/7/19 17:33（7/19 18:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
矽品公司彰化廠19日發生工安意外，吊車吊掛堆高機時，堆高機突然從5樓高度墜落，堆高機內張姓工人被救出時已無呼吸心跳，送醫急救仍不治。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月19日
矽品公司彰化廠19日發生工安意外，吊車吊掛堆高機時，堆高機突然從5樓高度墜落，堆高機內張姓工人被救出時已無呼吸心跳，送醫急救仍不治。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪、鍾榮峰彰化19日電）矽品公司彰化廠今天下午發生工安意外，吊車吊掛堆高機時，堆高機突然從5樓高度墜落，堆高機內張姓工人被救出時已無呼吸心跳，被送往彰化基督教醫院急救後仍宣告不治。

矽品傍晚回覆中央社記者詢問證實，下午2時矽品彰化廠外包廠商發生工安意外，矽品第一時間緊急協助送往彰化基督教醫院，經搶救不治，將全力督促外包廠商協助家屬處理後續事宜。

矽品指出，公司會配合相關單位勘驗，對此意外發生深感惋惜與遺憾。

彰基醫院發布訊息指出，張男到院時手腳嚴重變形，胸部塌陷，頭部嚴重撕裂傷，到院時無心跳、脈膊、血壓，經醫院搶救後不治。

彰化縣消防局人員指出，矽品精密工業股份有限公司彰化廠下午2時左右發生工安意外，廠內進行吊車吊掛堆高機作業時，堆高機突然從約5樓高度墜落地面，警消獲報趕到現場，消防隊員動用破壞器材，救出受困堆高機內的48歲張姓工人，但張男被救出時，已無呼吸心跳。

消防局表示，意外發生原因，以及責任歸屬仍在調查中。（編輯：陳仁華）1110719

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族