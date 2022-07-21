花蓮玉里鎮長蔡秋龍涉貪交保 檢抗告成功將重裁

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍、李姓職員涉貪遭起訴，羈押中的蔡、李移審花蓮地院後，裁定交保，檢方不服抗告，花蓮高分院撤銷原裁定，發回地院重裁；蔡申請復職，縣府尚未做成決定。

蔡秋龍任職鎮長期間，遭檢舉多起工程驗收不實，與得標廠商有不尋常金錢往來，今年3月遭檢調搜索訊問，蔡男羈押後被停職，由花蓮縣政府前處長江東成代理鎮長。

花蓮地檢署8日偵查終結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴蔡秋龍夫妻、玉里鎮公所員工、廠商等16人。在押的蔡秋龍及鎮公所李姓職員移審花蓮地院，法官認為檢察官已查完，有羈押原因但無羈押必要，裁定蔡秋龍新台幣60萬元、李員20萬元交保。

檢方不服提起抗告，認為蔡秋龍所犯收受賄賂、不正利益、侵占公款至少300萬元以上，圖利不正利益將近千萬元，向得標廠商借款動輒以百萬元，以低額保證金恐無法擔保蔡潛逃，將難以進行審判或執行，且蔡秋龍、李姓職員至今否認犯行，蔡與李2人具保，恐使被告更易勾串。

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花蓮高分院審理後，14日將原裁定撤銷，發回花蓮地方法院更裁。花蓮地方法院庭長黃鴻達今天受訪表示，將由合議庭訂定日期，通知被告、辯護人到院訊問，針對是否繼續羈押重作決定，因這2天都是台鐵太魯閣號事故案開庭，重裁時間預計下週進行。

蔡秋龍交保獲釋後，向縣府申請復職；縣府表示，因蔡男任期尚未屆滿，依地方制度法可申請復職，目前仍持續審酌評估中，尚未做成決定。（編輯：陳仁華）1110721