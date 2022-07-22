中崙所電腦遭砸案 分局：函請檢方不要易科罰金

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（中央社記者劉建邦台北22日電）徐姓男子去年闖入松山警分局中崙派出所並砸毀電腦被起訴，台北地院今天二審判6月徒刑，可易科罰金。全案確定。警方指出，尊重法院判決，將函請檢方不要易科罰金，維護執法尊嚴。

台北市警察局松山分局發布新聞資料表示，針對中崙所電腦遭砸案主嫌徐姓男子判刑確定案，尊重法院判決，收到判決書後會與律師商議，並函請檢察署不要易科罰金，以維護警察執法尊嚴，並持續加強警員法紀教育與考核。

松山分局指出，此案影響警察機關形象，損壞電腦螢幕部分，已委請律師提附帶民事訴訟，現由台北地院審理。支持警察依法嚴正執法，不須退卻，呼籲民眾配合警察執行公務，共同維護社會安全。

徐姓男子等10名黑衣人去年4月間凌晨與時任松山警分局楊姓教官在街頭發生口角衝突，楊姓教官衝回中崙所，徐男等黑衣人陸續闖入；徐男不滿找不到楊男，涉嫌持鐵椅砸值班台電腦，台北地檢署依毀損公物罪起訴徐男。

台北地方法院去年8月間開庭，排定徐男與告訴人（當時派出所值班警員蕭育宏）進行調解程序；徐男認罪表達歉意，並願意賠償已買好同款電腦螢幕及新台幣8000元，希望獲判緩刑並改簡易判決程序，雙方達成調解，作成筆錄。

不過，松山警分局發布新聞稿指出，警員雖簽調解筆錄，並非是警分局以8000元與徐男和解。

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台北地院審理後認為，徐男與楊姓教官在外發生糾紛，尾隨楊男進中崙派出所理論，遇事不知理性冷靜處理，無視在場員警勸阻，竟仍舉起鐵椅恣意砸毀警員公務電腦螢幕。

北院考量徐男雖與告訴人調解成立，因松山警分局不同意和解而尚未履行，依損壞公務員職務上掌管物品罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金。松山警分局不服，提上訴，北院二審改合議庭審理今天宣判，徐男仍判6月徒刑，可易科罰金。全案確定。（編輯：張銘坤）1110722