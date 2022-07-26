台中槍聲再響 市警局展開肅槍專案啟動查緝勤務

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市3天內發生2起槍擊案，民代憂治安亮紅燈，台中市警察局今天表示，即日起展開「肅槍專案」，轄區15個分局全動起來，局長蔡蒼柏晚上親自領軍，啟動查緝臨檢勤務。

台中市潭子區24日晚間發生滷味攤老闆遭連開3槍身亡，26日凌晨大里區一家洗車場又發生槍擊案造成1人受傷送醫情事，3天內發生2起槍擊案，引發民代憂心台中市治安亮起紅燈。

針對近日連續2起槍擊案，市警局下午宣布，即起展開「肅槍專案」，所轄15個分局「全部動起來」，以威力掃蕩遏制歹徒不法氣焰，今晚並由台中市警察局長蔡蒼柏親自領軍坐鎮，立刻啟動查緝臨檢勤務。

市警局表示，肅槍行動鎖定查緝各式非法槍械、掃蕩改造槍械場所、防制槍擊案件發生等3大重點工作，並針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨檢勤務。

對於2起槍擊案件，警方表示，初步調查為感情因素及股東糾紛所引發，均屬偶發事件，並非黑道幫派尋仇案件，且都已掌握涉案對象，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝犯嫌中。近年台中市發生的暴力或槍擊案件，都全數在最短時間內偵破。

蔡蒼柏強調，這2起槍擊案件，台中市警局有決心與能力，在最短時間將緝獲凶嫌，保障市民的安全。（編輯：黃世雅）1110726