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海釣船主機故障漂流 澎湖海巡救援人船平安

2022/7/27 20:13（7/27 20:21 更新）
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海巡署金馬澎分署表示，高雄籍海釣船「銘良2號」因主機故障漂流，27日下午發出遇險信號求援，澎湖海巡隊獲報馳往救援，將人船平安拖進七美漁港檢修。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年7月27日
海巡署金馬澎分署表示，高雄籍海釣船「銘良2號」因主機故障漂流，27日下午發出遇險信號求援，澎湖海巡隊獲報馳往救援，將人船平安拖進七美漁港檢修。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年7月27日
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（中央社澎湖縣27日電）高雄籍海釣船「銘良2號」，今天在澎湖海域作業時，因主機故障漂流，澎湖海巡隊適時出手救援，人船平安拖進七美漁港。

海巡署金馬澎分署發布新聞指出，海巡署第13巡防區在下午3時45分接獲「銘良2號」海釣船張姓船長在澎湖七美西南10浬處，因主機故障漂流，發出遇險信號求援。

澎湖海巡艇正好在台灣淺灘附近海域執行護漁等，獲報後馳往救援，在不到1個小時內完成救援，入夜前就近拖往七美漁港檢修，人船平安，張姓等3名船員向海巡表達感謝。（編輯：謝雅竹）1110727

高雄籍海釣船「銘良2號」27日在澎湖海域作業時，主機故障漂流，澎湖海巡獲報馳援，將人船拖往七美漁港檢修，船員也向海巡表達感謝。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年7月27日
高雄籍海釣船「銘良2號」27日在澎湖海域作業時，主機故障漂流，澎湖海巡獲報馳援，將人船拖往七美漁港檢修，船員也向海巡表達感謝。（澎湖海巡隊提供）中央社 111年7月27日
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